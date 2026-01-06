Qu'est-ce que WeSendit ?

WeSendit est une solution décentralisée pour le partage de fichiers et les réseaux de stockage cloud qui privilégie la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des données. Grâce à ses partenariats dans le cadre du réseau Web 3.0, WeSendit supprime les limitations de l'espace de stockage et permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 80 % par rapport à d'autres fournisseurs de cloud. WeSendit offre aux utilisateurs la possibilité de choisir le réseau sur lequel leurs données doivent être transmises ; afin d'assurer une sécurité maximale, les données sont stockées de manière redondante dans des milliers de zones de disponibilité à travers le monde.

En quoi WeSendit se distingue-t-il ?

WeSendit se démarque des autres fournisseurs de cloud grâce à son accent mis sur la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des données. WeSendit utilise des technologies décentralisées du Web 3.0 pour créer des outils offrant un traitement fiable et sécurisé des données. De plus, le token de WeSendit (WSI) sert de moyen de paiement et récompense les utilisateurs en tokens lorsqu'ils soumettent des données, selon leur abonnement et leurs forfaits de services optionnels « pay as you go ».

À quoi peut servir le token WeSendit (WSI) ?

Le token WeSendit (WSI) peut être utilisé de diverses manières, par exemple pour payer des services récurrents, transférer des fonds, trader ou échanger contre d'autres actifs cryptographiques. Les détenteurs de tokens bénéficient de parrainages, de récompenses liées au staking, de l'utilisation des applications proposées, de services du réseau de stockage ainsi que du Programme d'Activité, qui récompense les utilisateurs en tokens lorsqu'ils envoient leurs données via wesendit.com.

Quel est le prix actuel de WeSendit ?

Le prix en direct de WeSendit (WSI) est de $0.00109519 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne WeSendit sur le marché ?

WeSendit occupe actuellement le rang n°3967 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $908786. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de WSI ?

L'offre en circulation de WSI est de 829697494.3790804 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour WeSendit ?

Durant les dernières 24 heures, WeSendit a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00103442 (plus bas sur 24 heures) et $0.00110078 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point WeSendit est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

WeSendit a atteint un plus haut historique de $0.312782, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.00071733. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de WSI est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour WeSendit ?

La variation actuelle du prix de 5.86% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Storage,BNB Chain Ecosystem,DePIN. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.