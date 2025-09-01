Informations sur le prix de whatever (WHATEVER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00114927 $ 0.00114927 $ 0.00114927 Bas 24 h $ 0.0026641 $ 0.0026641 $ 0.0026641 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00114927$ 0.00114927 $ 0.00114927 Haut 24 h $ 0.0026641$ 0.0026641 $ 0.0026641 Sommet historique $ 0.0026641$ 0.0026641 $ 0.0026641 Prix le plus bas $ 0.00114927$ 0.00114927 $ 0.00114927 Variation du prix (1 h) -2.63% Changement de prix (1J) -48.40% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de whatever (WHATEVER) est de $0.00119475. Au cours des dernières 24 heures, WHATEVER a évolué entre un minimum de $ 0.00114927 et un maximum de $ 0.0026641, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WHATEVER est $ 0.0026641, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00114927.

En termes de performance à court terme, WHATEVER a évolué de -2.63% au cours de la dernière heure, -48.40% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour whatever (WHATEVER)

Capitalisation boursière $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,977,705.493834 999,977,705.493834 999,977,705.493834

La capitalisation boursière actuelle de whatever est de $ 1.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WHATEVER est de 999.98M, avec une offre totale de 999977705.493834. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.21M.