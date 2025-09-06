Informations sur le prix de WHATRR (WHATRR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -3.55% Changement de prix (1J) +5.37% Variation du prix (7 j) -27.08% Variation du prix (7 j) -27.08%

Le prix en temps réel de WHATRR (WHATRR) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WHATRR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WHATRR est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WHATRR a évolué de -3.55% au cours de la dernière heure, +5.37% sur 24 heures et de -27.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WHATRR (WHATRR)

Capitalisation boursière $ 795.41K$ 795.41K $ 795.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 795.41K$ 795.41K $ 795.41K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 9,998,083,808.94154 9,998,083,808.94154 9,998,083,808.94154

La capitalisation boursière actuelle de WHATRR est de $ 795.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WHATRR est de 10.00B, avec une offre totale de 9998083808.94154. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 795.41K.