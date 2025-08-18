Informations sur le prix de Wifedoge (WIFEDOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Variation du prix (1 h) -0.60% Changement de prix (1J) -1.47% Variation du prix (7 j) +2.02% Variation du prix (7 j) +2.02%

Le prix en temps réel de Wifedoge (WIFEDOGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WIFEDOGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIFEDOGE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0.

En termes de performance à court terme, WIFEDOGE a évolué de -0.60% au cours de la dernière heure, -1.47% sur 24 heures et de +2.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wifedoge (WIFEDOGE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 759.87K$ 759.87K $ 759.87K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 7.47e+17 7.47e+17 7.47e+17

La capitalisation boursière actuelle de Wifedoge est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIFEDOGE est de 0.00, avec une offre totale de 7.47e+17. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 759.87K.