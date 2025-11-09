Prix de Winternomics TV aujourd'hui

Le prix de Winternomics TV (WNTV) en direct est actuellement de $ 0.00226317, avec une variation de 5.46 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WNTV en USD est de $ 0.00226317 par WNTV.

Winternomics TV se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,267,433 et une offre en circulation de 1000.00M WNTV. Au cours des dernières 24 heures, WNTV a été échangé entre $ 0.00218261 (plus bas) et $ 0.00241976 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00827718, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00107484.

En termes de performance à court terme, WNTV a varié de -0.94% au cours de la dernière heure et de -19.81% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Winternomics TV (WNTV)

Capitalisation boursière $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,997,586.668025 999,997,586.668025 999,997,586.668025

La capitalisation boursière actuelle de Winternomics TV est de $ 2.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WNTV est de 1000.00M, avec une offre totale de 999997586.668025. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.27M.