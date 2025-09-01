En savoir plus sur WLF

Logo de WLF TOKEN

Prix de WLF TOKEN (WLF)

Non listé

Prix en temps réel : 1 WLF à USD

$0.00048199$0.00048199
-4.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de WLF TOKEN (WLF) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-01 10:28:40 (UTC+8)

Informations sur le prix de WLF TOKEN (WLF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.000412$ 0.000412
Bas 24 h
$ 0.00050601$ 0.00050601
Haut 24 h

$ 0.000412$ 0.000412

$ 0.00050601$ 0.00050601

$ 0.00050601$ 0.00050601

$ 0.000412$ 0.000412

+0.21%

-4.36%

--

--

Le prix en temps réel de WLF TOKEN (WLF) est de $0.00048201. Au cours des dernières 24 heures, WLF a évolué entre un minimum de $ 0.000412 et un maximum de $ 0.00050601, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WLF est $ 0.00050601, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000412.

En termes de performance à court terme, WLF a évolué de +0.21% au cours de la dernière heure, -4.36% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WLF TOKEN (WLF)

$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 9.64M$ 9.64M

2.31B 2.31B

20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WLF TOKEN est de $ 1.11M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WLF est de 2.31B, avec une offre totale de 20000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.64M.

Historique du prix de WLF TOKEN (WLF) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de WLF TOKEN en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de WLF TOKEN en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de WLF TOKEN en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de WLF TOKEN en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-4.36%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide. Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences. More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers. WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

Ressource de WLF TOKEN (WLF)

Site officiel

Prévision de prix de WLF TOKEN (USD)

Combien vaudra WLF TOKEN (WLF) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs WLF TOKEN (WLF) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour WLF TOKEN.

Consultez la prévision de prix de WLF TOKEN maintenant !

WLF en devises locales

Tokenomics de WLF TOKEN (WLF)

Comprendre la tokenomics de WLF TOKEN (WLF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WLF !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur WLF TOKEN (WLF)

Combien vaut WLF TOKEN (WLF) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de WLF en USD est de 0.00048201 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de WLF à USD ?
Le prix actuel de WLF en USD est $ 0.00048201. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de WLF TOKEN ?
La capitalisation boursière de WLF est de $ 1.11M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de WLF ?
L'offre en circulation de WLF est de 2.31B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WLF ?
WLF a atteint un prix ATH de 0.00050601 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WLF ?
WLF a vu un prix ATL de 0.000412 USD.
Quel est le volume de trading de WLF ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WLF est de -- USD.
Est-ce que WLF va augmenter cette année ?
WLF pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WLF pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.