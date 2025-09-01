Qu'est-ce que WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide. Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences. More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers. WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de WLF TOKEN (WLF) Site officiel

Prévision de prix de WLF TOKEN (USD)

Combien vaudra WLF TOKEN (WLF) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs WLF TOKEN (WLF) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour WLF TOKEN.

Consultez la prévision de prix de WLF TOKEN maintenant !

WLF en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de WLF TOKEN (WLF)

Comprendre la tokenomics de WLF TOKEN (WLF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WLF !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur WLF TOKEN (WLF) Combien vaut WLF TOKEN (WLF) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WLF en USD est de 0.00048201 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WLF à USD ? $ 0.00048201 . Consultez le Le prix actuel de WLF en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de WLF TOKEN ? La capitalisation boursière de WLF est de $ 1.11M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WLF ? L'offre en circulation de WLF est de 2.31B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WLF ? WLF a atteint un prix ATH de 0.00050601 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WLF ? WLF a vu un prix ATL de 0.000412 USD . Quel est le volume de trading de WLF ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WLF est de -- USD . Est-ce que WLF va augmenter cette année ? WLF pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WLF pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur WLF TOKEN (WLF)