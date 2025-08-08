Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WOF en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WOF.

Le prix de Woffle (WOF) est actuellement de 0.00164564 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.64M USD. Le prix de WOF en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Woffle (WOF) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Woffle en USD était de $ -0.000559170692367192.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Woffle en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Woffle en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Woffle en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000559170692367192 -25.36% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Woffle (WOF)

Découvrez la dernière analyse de prix de Woffle : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00143317$ 0.00143317 $ 0.00143317 Haut 24 h $ 0.00228348$ 0.00228348 $ 0.00228348 Sommet historique $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Variation du prix (1 h) -1.89% Changement de prix (1J) -25.36% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Woffle (WOF)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :