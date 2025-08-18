Qu'est-ce que Wojak Finance (WOJ)

The $WOJ token is a charity token, based on the BEP20 standard. Using $WOJ tokens the holders can enjoy multiple benefits within our wojak finance ecosystem, as it may be used as the governance token in the future. As it is a deflationary token, the value will gradually increase based on the number of transactions made. Therefore, the more Wojak tokens users hold and donate, the more reward they can expect. In the future, instead of sending funds manually, we plan to automate it, and WOJ Governance will be used for it Our long term goal is to become a completely Decentralized Autonomous Organization through WOJ Governance.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Wojak Finance (WOJ) Combien vaut Wojak Finance (WOJ) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WOJ en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WOJ à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de WOJ en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Wojak Finance ? La capitalisation boursière de WOJ est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WOJ ? L'offre en circulation de WOJ est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WOJ ? WOJ a atteint un prix ATH de 0.284648 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WOJ ? WOJ a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de WOJ ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WOJ est de -- USD . Est-ce que WOJ va augmenter cette année ? WOJ pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WOJ pour une analyse plus approfondie.

