The $WOJ token is a charity token, based on the BEP20 standard. Using $WOJ tokens the holders can enjoy multiple benefits within our wojak finance ecosystem, as it may be used as the governance token in the future. As it is a deflationary token, the value will gradually increase based on the number of transactions made. Therefore, the more Wojak tokens users hold and donate, the more reward they can expect. In the future, instead of sending funds manually, we plan to automate it, and WOJ Governance will be used for it Our long term goal is to become a completely Decentralized Autonomous Organization through WOJ Governance.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WOJ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WOJ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WOJ, explorez le prix en direct du token WOJ !
