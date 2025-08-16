Informations sur le prix de Wonderland TIME (TIME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03496156 $ 0.03496156 $ 0.03496156 Bas 24 h $ 0.03778733 $ 0.03778733 $ 0.03778733 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03496156$ 0.03496156 $ 0.03496156 Haut 24 h $ 0.03778733$ 0.03778733 $ 0.03778733 Sommet historique $ 10,063.72$ 10,063.72 $ 10,063.72 Prix le plus bas $ 0.00017233$ 0.00017233 $ 0.00017233 Variation du prix (1 h) -0.99% Changement de prix (1J) -0.17% Variation du prix (7 j) -29.30% Variation du prix (7 j) -29.30%

Le prix en temps réel de Wonderland TIME (TIME) est de $0.03554711. Au cours des dernières 24 heures, TIME a évolué entre un minimum de $ 0.03496156 et un maximum de $ 0.03778733, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TIME est $ 10,063.72, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00017233.

En termes de performance à court terme, TIME a évolué de -0.99% au cours de la dernière heure, -0.17% sur 24 heures et de -29.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wonderland TIME (TIME)

Capitalisation boursière $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Offre en circulation 900.26K 900.26K 900.26K Offre totale 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

La capitalisation boursière actuelle de Wonderland TIME est de $ 32.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TIME est de 900.26K, avec une offre totale de 51970826.48851775. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.85M.