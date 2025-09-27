Informations sur le prix de Worthless Coin (WORTHLESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00704688 $ 0.00704688 $ 0.00704688 Bas 24 h $ 0.00859183 $ 0.00859183 $ 0.00859183 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00704688$ 0.00704688 $ 0.00704688 Haut 24 h $ 0.00859183$ 0.00859183 $ 0.00859183 Sommet historique $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Prix le plus bas $ 0.00126938$ 0.00126938 $ 0.00126938 Variation du prix (1 h) +4.15% Changement de prix (1J) +15.83% Variation du prix (7 j) +8.92% Variation du prix (7 j) +8.92%

Le prix en temps réel de Worthless Coin (WORTHLESS) est de $0.00827453. Au cours des dernières 24 heures, WORTHLESS a évolué entre un minimum de $ 0.00704688 et un maximum de $ 0.00859183, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WORTHLESS est $ 0.02278096, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00126938.

En termes de performance à court terme, WORTHLESS a évolué de +4.15% au cours de la dernière heure, +15.83% sur 24 heures et de +8.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Worthless Coin (WORTHLESS)

Capitalisation boursière $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,957,727.57329 999,957,727.57329 999,957,727.57329

La capitalisation boursière actuelle de Worthless Coin est de $ 8.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WORTHLESS est de 999.96M, avec une offre totale de 999957727.57329. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.27M.