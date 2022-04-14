Tokenomics de Wow (WOW)
Wow is the community token of Wow protocol that allows users to create and interact with meme tokens. Wow is built on Base, an Ethereum Layer 2 chain. EVM-compatible smart contracts serve as the backbone of all Wow pools. All pools on Wow are user-generated, and the tokens in Wow pools are not subject to any presale or team allocation. To understand how it works and explore the technical components and processes involved visit wow.xyz.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WOW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WOW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
