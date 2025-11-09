Prix de Wrapped Aave Base EURC aujourd'hui

Le prix de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) en direct est actuellement de $ 1.18, avec une variation de 0.04 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WABASEURC en USD est de $ 1.18 par WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 119,625 et une offre en circulation de 101.29K WABASEURC. Au cours des dernières 24 heures, WABASEURC a été échangé entre $ 1.18 (plus bas) et $ 1.18 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.2, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.16.

En termes de performance à court terme, WABASEURC a varié de +0.01% au cours de la dernière heure et de +0.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Capitalisation boursière $ 119.63K$ 119.63K $ 119.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 119.63K$ 119.63K $ 119.63K Offre en circulation 101.29K 101.29K 101.29K Offre totale 101,288.500966 101,288.500966 101,288.500966

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Aave Base EURC est de $ 119.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WABASEURC est de 101.29K, avec une offre totale de 101288.500966. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 119.63K.