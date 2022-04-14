Tokenomics de Wrapped BTT (WBTT)
BitTorrent was initially conceived by Bram Cohen, a peer-to-peer protocol for users to transfer files around the world. The BitTorrent Token (BTT), a TRC-10 token is created on top of the TRON blockchain platform as a way to extend the capability of BitTorrent. The token is added to introduce some economics feature on BitTorrent for networking, bandwidth, and storage resources to be shared and tradeed.
Some of the other feature that BitTorrent Token (BTT) offers would be BitTorrent Speed. This is whereby BTT tokens can be big in exchange for faster download speed.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped BTT (WBTT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped BTT (WBTT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped BTT (WBTT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped BTT (WBTT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WBTT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WBTT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WBTT, explorez le prix en direct du token WBTT !
