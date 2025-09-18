Informations sur le prix de Wrapped DOR (WDOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00457523 Haut 24 h $ 0.00568286 Sommet historique $ 0.00568286 Prix le plus bas $ 0.00292274 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) +19.39% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped DOR (WDOR) est de $0.00552807. Au cours des dernières 24 heures, WDOR a évolué entre un minimum de $ 0.00457523 et un maximum de $ 0.00568286, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WDOR est $ 0.00568286, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00292274.

En termes de performance à court terme, WDOR a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, +19.39% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped DOR (WDOR)

Capitalisation boursière $ 117.47K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 117.47K Offre en circulation 21.25M Offre totale 21,250,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped DOR est de $ 117.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WDOR est de 21.25M, avec une offre totale de 21250000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 117.47K.