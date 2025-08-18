Informations sur le prix de Wrapped EGLD (WEGLD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 14.91 Haut 24 h $ 15.99 Sommet historique $ 827.47 Prix le plus bas $ 5.97 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) -3.60% Variation du prix (7 j) -7.64%

Le prix en temps réel de Wrapped EGLD (WEGLD) est de $15.04. Au cours des dernières 24 heures, WEGLD a évolué entre un minimum de $ 14.91 et un maximum de $ 15.99, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WEGLD est $ 827.47, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 5.97.

En termes de performance à court terme, WEGLD a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, -3.60% sur 24 heures et de -7.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped EGLD (WEGLD)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.45M Offre en circulation 0.00 Offre totale 2,158,470.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped EGLD est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WEGLD est de 0.00, avec une offre totale de 2158470.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.45M.