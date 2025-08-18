Informations sur le prix de Wrapped Ever (WEVER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00781487 Haut 24 h $ 0.00843884 Sommet historique $ 0.237904 Prix le plus bas $ 0.006402 Variation du prix (1 h) -0.80% Changement de prix (1J) -1.35% Variation du prix (7 j) -18.70%

Le prix en temps réel de Wrapped Ever (WEVER) est de $0.00818332. Au cours des dernières 24 heures, WEVER a évolué entre un minimum de $ 0.00781487 et un maximum de $ 0.00843884, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WEVER est $ 0.237904, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.006402.

En termes de performance à court terme, WEVER a évolué de -0.80% au cours de la dernière heure, -1.35% sur 24 heures et de -18.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Ever (WEVER)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 130.76K Offre en circulation 0.00 Offre totale 15,978,799.497515792

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Ever est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WEVER est de 0.00, avec une offre totale de 15978799.497515792. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 130.76K.