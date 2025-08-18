Informations sur le prix de Wrapped FIL (WFIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 Bas 24 h $ 2.63 $ 2.63 $ 2.63 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 Haut 24 h $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 Sommet historique $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Prix le plus bas $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) -2.42% Variation du prix (7 j) -6.44% Variation du prix (7 j) -6.44%

Le prix en temps réel de Wrapped FIL (WFIL) est de $2.49. Au cours des dernières 24 heures, WFIL a évolué entre un minimum de $ 2.46 et un maximum de $ 2.63, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFIL est $ 9.25, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.97.

En termes de performance à court terme, WFIL a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -2.42% sur 24 heures et de -6.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped FIL (WFIL)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.99M$ 16.99M $ 16.99M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 6,857,035.911909053 6,857,035.911909053 6,857,035.911909053

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped FIL est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFIL est de 0.00, avec une offre totale de 6857035.911909053. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.99M.