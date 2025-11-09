Prix de ZEROBASE aujourd'hui

Le prix de ZEROBASE (ZBT) en direct est actuellement de $ 0.161, avec une variation de 0.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZBT en USD est de $ 0.161 par ZBT.

ZEROBASE se classe actuellement au n°607 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 35.42M et une offre en circulation de 220.00M ZBT. Au cours des dernières 24 heures, ZBT a été échangé entre $ 0.1562 (plus bas) et $ 0.1719 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.1331922631579274, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.1435033471232653.

En termes de performance à court terme, ZBT a varié de +1.25% au cours de la dernière heure et de -18.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 954.63K.

Informations de marché pour ZEROBASE (ZBT)

Classement No.607 Capitalisation boursière $ 35.42M$ 35.42M $ 35.42M Volume (24 h) $ 954.63K$ 954.63K $ 954.63K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 161.00M$ 161.00M $ 161.00M Offre en circulation 220.00M 220.00M 220.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 22.00% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de ZEROBASE est de $ 35.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 954.63K. L'offre en circulation de ZBT est de 220.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 161.00M.