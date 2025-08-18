Informations sur le prix de Wrapped Flare (WFLR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02391342 $ 0.02391342 $ 0.02391342 Bas 24 h $ 0.02572545 $ 0.02572545 $ 0.02572545 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02391342$ 0.02391342 $ 0.02391342 Haut 24 h $ 0.02572545$ 0.02572545 $ 0.02572545 Sommet historique $ 0.053382$ 0.053382 $ 0.053382 Prix le plus bas $ 0.00823337$ 0.00823337 $ 0.00823337 Variation du prix (1 h) -0.74% Changement de prix (1J) -2.73% Variation du prix (7 j) +6.10% Variation du prix (7 j) +6.10%

Le prix en temps réel de Wrapped Flare (WFLR) est de $0.02410469. Au cours des dernières 24 heures, WFLR a évolué entre un minimum de $ 0.02391342 et un maximum de $ 0.02572545, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFLR est $ 0.053382, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00823337.

En termes de performance à court terme, WFLR a évolué de -0.74% au cours de la dernière heure, -2.73% sur 24 heures et de +6.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Flare (WFLR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.22B$ 1.22B $ 1.22B Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 50,376,109,329.00196 50,376,109,329.00196 50,376,109,329.00196

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Flare est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFLR est de 0.00, avec une offre totale de 50376109329.00196. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.22B.