Informations sur le prix de Wrapped FRAX (WFRAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Bas 24 h $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Haut 24 h $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Sommet historique $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Prix le plus bas $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) -3.12% Variation du prix (7 j) -16.13% Variation du prix (7 j) -16.13%

Le prix en temps réel de Wrapped FRAX (WFRAX) est de $2.71. Au cours des dernières 24 heures, WFRAX a évolué entre un minimum de $ 2.67 et un maximum de $ 2.86, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFRAX est $ 4.4, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.9.

En termes de performance à court terme, WFRAX a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, -3.12% sur 24 heures et de -16.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped FRAX (WFRAX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 57.91M$ 57.91M $ 57.91M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 21,310,328.93209425 21,310,328.93209425 21,310,328.93209425

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped FRAX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFRAX est de 0.00, avec une offre totale de 21310328.93209425. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 57.91M.