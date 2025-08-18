Informations sur le prix de Wrapped frxETH (WFRXETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 4,268.17 $ 4,268.17 $ 4,268.17 Bas 24 h $ 4,541.95 $ 4,541.95 $ 4,541.95 Haut 24 h Bas 24 h $ 4,268.17$ 4,268.17 $ 4,268.17 Haut 24 h $ 4,541.95$ 4,541.95 $ 4,541.95 Sommet historique $ 4,758.8$ 4,758.8 $ 4,758.8 Prix le plus bas $ 1,390.2$ 1,390.2 $ 1,390.2 Variation du prix (1 h) -0.68% Changement de prix (1J) -3.62% Variation du prix (7 j) -0.33% Variation du prix (7 j) -0.33%

Le prix en temps réel de Wrapped frxETH (WFRXETH) est de $4,293.18. Au cours des dernières 24 heures, WFRXETH a évolué entre un minimum de $ 4,268.17 et un maximum de $ 4,541.95, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFRXETH est $ 4,758.8, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1,390.2.

En termes de performance à court terme, WFRXETH a évolué de -0.68% au cours de la dernière heure, -3.62% sur 24 heures et de -0.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped frxETH (WFRXETH)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 461.77K$ 461.77K $ 461.77K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 107.71096346613808 107.71096346613808 107.71096346613808

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped frxETH est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFRXETH est de 0.00, avec une offre totale de 107.71096346613808. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 461.77K.