Informations sur le prix de Wrapped FTN (WFTN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 4.54 $ 4.54 $ 4.54 Bas 24 h $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Haut 24 h Bas 24 h $ 4.54$ 4.54 $ 4.54 Haut 24 h $ 4.57$ 4.57 $ 4.57 Sommet historique $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 Prix le plus bas $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Variation du prix (1 h) +0.59% Changement de prix (1J) +0.56% Variation du prix (7 j) +0.54% Variation du prix (7 j) +0.54%

Le prix en temps réel de Wrapped FTN (WFTN) est de $4.57. Au cours des dernières 24 heures, WFTN a évolué entre un minimum de $ 4.54 et un maximum de $ 4.57, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFTN est $ 4.58, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.95.

En termes de performance à court terme, WFTN a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, +0.56% sur 24 heures et de +0.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped FTN (WFTN)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 223.21K$ 223.21K $ 223.21K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 49,134.531 49,134.531 49,134.531

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped FTN est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFTN est de 0.00, avec une offre totale de 49134.531. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 223.21K.