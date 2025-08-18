Informations sur le prix de Wrapped G (WG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.01157223
Haut 24 h $ 0.01236118
Sommet historique $ 0.04600982
Prix le plus bas $ 0.00998688
Variation du prix (1 h) -0.24%
Changement de prix (1J) -5.77%
Variation du prix (7 j) -10.15%

Le prix en temps réel de Wrapped G (WG) est de $0.01157222. Au cours des dernières 24 heures, WG a évolué entre un minimum de $ 0.01157223 et un maximum de $ 0.01236118, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WG est $ 0.04600982, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00998688.

En termes de performance à court terme, WG a évolué de -0.24% au cours de la dernière heure, -5.77% sur 24 heures et de -10.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped G (WG)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 501.80K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 43,357,935.07090169

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped G est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WG est de 0.00, avec une offre totale de 43357935.07090169. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 501.80K.