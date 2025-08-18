Informations sur le prix de Wrapped HLUSD (WHLUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.996696 Haut 24 h $ 1.007 Sommet historique $ 1.11 Prix le plus bas $ 0.952503 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.98% Variation du prix (7 j) -0.88%

Le prix en temps réel de Wrapped HLUSD (WHLUSD) est de $0.996699. Au cours des dernières 24 heures, WHLUSD a évolué entre un minimum de $ 0.996696 et un maximum de $ 1.007, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WHLUSD est $ 1.11, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.952503.

En termes de performance à court terme, WHLUSD a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.98% sur 24 heures et de -0.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped HLUSD (WHLUSD)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 94.83K Offre en circulation 0.00 Offre totale 95,133.44789763654

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped HLUSD est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WHLUSD est de 0.00, avec une offre totale de 95133.44789763654. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 94.83K.