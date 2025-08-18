Informations sur le prix de Wrapped Hypertensor (TENSOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 10.85 $ 10.85 $ 10.85 Bas 24 h $ 12.01 $ 12.01 $ 12.01 Haut 24 h Bas 24 h $ 10.85$ 10.85 $ 10.85 Haut 24 h $ 12.01$ 12.01 $ 12.01 Sommet historique $ 68.64$ 68.64 $ 68.64 Prix le plus bas $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +10.24% Variation du prix (7 j) -15.26% Variation du prix (7 j) -15.26%

Le prix en temps réel de Wrapped Hypertensor (TENSOR) est de $12.01. Au cours des dernières 24 heures, TENSOR a évolué entre un minimum de $ 10.85 et un maximum de $ 12.01, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TENSOR est $ 68.64, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.71.

En termes de performance à court terme, TENSOR a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +10.24% sur 24 heures et de -15.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Hypertensor (TENSOR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 890,000.0 890,000.0 890,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Hypertensor est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TENSOR est de 0.00, avec une offre totale de 890000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.69M.