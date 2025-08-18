Informations sur le prix de Wrapped IP (WIP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Bas 24 h $ 6.04 $ 6.04 $ 6.04 Haut 24 h Bas 24 h $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Haut 24 h $ 6.04$ 6.04 $ 6.04 Sommet historique $ 7.28$ 7.28 $ 7.28 Prix le plus bas $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 Variation du prix (1 h) -0.51% Changement de prix (1J) -1.51% Variation du prix (7 j) -16.06% Variation du prix (7 j) -16.06%

Le prix en temps réel de Wrapped IP (WIP) est de $5.72. Au cours des dernières 24 heures, WIP a évolué entre un minimum de $ 5.61 et un maximum de $ 6.04, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIP est $ 7.28, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.38.

En termes de performance à court terme, WIP a évolué de -0.51% au cours de la dernière heure, -1.51% sur 24 heures et de -16.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped IP (WIP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,408,050.610408667 2,408,050.610408667 2,408,050.610408667

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped IP est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIP est de 0.00, avec une offre totale de 2408050.610408667. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.71M.