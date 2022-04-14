Découvrez les informations clés sur Wrapped Minima (WMINIMA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient.

Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA).

100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.

Site officiel : https://www.minima.global/ Livre blanc : https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf