Informations sur le prix de Wrapped Peaq (WPEAQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.059093 $ 0.059093 $ 0.059093 Bas 24 h $ 0.060839 $ 0.060839 $ 0.060839 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.059093$ 0.059093 $ 0.059093 Haut 24 h $ 0.060839$ 0.060839 $ 0.060839 Sommet historique $ 0.070036$ 0.070036 $ 0.070036 Prix le plus bas $ 0.058943$ 0.058943 $ 0.058943 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +0.95% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped Peaq (WPEAQ) est de $0.060289. Au cours des dernières 24 heures, WPEAQ a évolué entre un minimum de $ 0.059093 et un maximum de $ 0.060839, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WPEAQ est $ 0.070036, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.058943.

En termes de performance à court terme, WPEAQ a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +0.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Peaq (WPEAQ)

Capitalisation boursière $ 917.95K$ 917.95K $ 917.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 917.95K$ 917.95K $ 917.95K Offre en circulation 15.23M 15.23M 15.23M Offre totale 15,225,849.64633153 15,225,849.64633153 15,225,849.64633153

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Peaq est de $ 917.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WPEAQ est de 15.23M, avec une offre totale de 15225849.64633153. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 917.95K.