Prix de Wrapped Plume aujourd'hui

Le prix de Wrapped Plume (WPLUME) en direct est actuellement de $ 0.01941833, avec une variation de 9.74 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WPLUME en USD est de $ 0.01941833 par WPLUME.

Wrapped Plume se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,830,581 et une offre en circulation de 145.45M WPLUME. Au cours des dernières 24 heures, WPLUME a été échangé entre $ 0.01740526 (plus bas) et $ 0.01969434 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.06047, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01416338.

En termes de performance à court terme, WPLUME a varié de -0.81% au cours de la dernière heure et de +14.32% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wrapped Plume (WPLUME)

Capitalisation boursière $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Offre en circulation 145.45M 145.45M 145.45M Offre totale 145,452,421.2177844 145,452,421.2177844 145,452,421.2177844

