Informations sur le prix de Wrapped SOMI (WSOMI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Bas 24 h $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Haut 24 h $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Sommet historique $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Prix le plus bas $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Variation du prix (1 h) -0.09% Changement de prix (1J) -9.68% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped SOMI (WSOMI) est de $1.47. Au cours des dernières 24 heures, WSOMI a évolué entre un minimum de $ 1.42 et un maximum de $ 1.81, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WSOMI est $ 1.81, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.42.

En termes de performance à court terme, WSOMI a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, -9.68% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped SOMI (WSOMI)

Capitalisation boursière $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Offre en circulation 837.50K 837.50K 837.50K Offre totale 837,498.5679966145 837,498.5679966145 837,498.5679966145

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped SOMI est de $ 1.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WSOMI est de 837.50K, avec une offre totale de 837498.5679966145. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.24M.