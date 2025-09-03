En savoir plus sur WUAI

Logo de WuAI

Prix de WuAI (WUAI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 WUAI à USD

$0.00020394
-9.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de WuAI (WUAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-03 10:25:31 (UTC+8)

Informations sur le prix de WuAI (WUAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00018764
Bas 24 h
$ 0.00027958
Haut 24 h

$ 0.00018764
$ 0.00027958
$ 0.00027958
$ 0.00015129
+0.74%

-9.92%

--

--

Le prix en temps réel de WuAI (WUAI) est de $0.00020344. Au cours des dernières 24 heures, WUAI a évolué entre un minimum de $ 0.00018764 et un maximum de $ 0.00027958, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WUAI est $ 0.00027958, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015129.

En termes de performance à court terme, WUAI a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, -9.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WuAI (WUAI)

$ 169.45K
--
$ 202.00K
832.91M
992,907,818.0421511
La capitalisation boursière actuelle de WuAI est de $ 169.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WUAI est de 832.91M, avec une offre totale de 992907818.0421511. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 202.00K.

Historique du prix de WuAI (WUAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de WuAI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de WuAI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de WuAI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de WuAI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-9.92%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que WuAI (WUAI)

WuAI is a platform designed to simplify the creation and deployment of AI agents without requiring technical expertise. With a few clicks, users can launch agents and expand their capabilities over time. The platform initially focuses on social media automation, but its modular design supports seamless integration of additional functionalities. Through different APIs, WuAI can incorporate features such as schedulers or productivity tools, including email and document management.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de WuAI (WUAI)

Site officiel

Prévision de prix de WuAI (USD)

Combien vaudra WuAI (WUAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs WuAI (WUAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour WuAI.

Consultez la prévision de prix de WuAI maintenant !

WUAI en devises locales

Tokenomics de WuAI (WUAI)

Comprendre la tokenomics de WuAI (WUAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WUAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur WuAI (WUAI)

Combien vaut WuAI (WUAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de WUAI en USD est de 0.00020344 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de WUAI à USD ?
Le prix actuel de WUAI en USD est $ 0.00020344. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de WuAI ?
La capitalisation boursière de WUAI est de $ 169.45K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de WUAI ?
L'offre en circulation de WUAI est de 832.91M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WUAI ?
WUAI a atteint un prix ATH de 0.00027958 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WUAI ?
WUAI a vu un prix ATL de 0.00015129 USD.
Quel est le volume de trading de WUAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WUAI est de -- USD.
Est-ce que WUAI va augmenter cette année ?
WUAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WUAI pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.