Informations sur le prix de WuAI (WUAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00018764 Haut 24 h $ 0.00027958 Sommet historique $ 0.00027958 Prix le plus bas $ 0.00015129 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) -9.92% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de WuAI (WUAI) est de $0.00020344. Au cours des dernières 24 heures, WUAI a évolué entre un minimum de $ 0.00018764 et un maximum de $ 0.00027958, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WUAI est $ 0.00027958, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015129.

En termes de performance à court terme, WUAI a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, -9.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WuAI (WUAI)

Capitalisation boursière $ 169.45K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 202.00K Offre en circulation 832.91M Offre totale 992,907,818.0421511

La capitalisation boursière actuelle de WuAI est de $ 169.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WUAI est de 832.91M, avec une offre totale de 992907818.0421511. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 202.00K.