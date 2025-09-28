Informations sur le prix de WURK (WURK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00193565 $ 0.00193565 $ 0.00193565 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00193565$ 0.00193565 $ 0.00193565 Sommet historique $ 0.00193565$ 0.00193565 $ 0.00193565 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -11.37% Changement de prix (1J) -31.21% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de WURK (WURK) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WURK a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00193565, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WURK est $ 0.00193565, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WURK a évolué de -11.37% au cours de la dernière heure, -31.21% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WURK (WURK)

Capitalisation boursière $ 878.54K$ 878.54K $ 878.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 878.54K$ 878.54K $ 878.54K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,990,009.535925 999,990,009.535925 999,990,009.535925

La capitalisation boursière actuelle de WURK est de $ 878.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WURK est de 999.99M, avec une offre totale de 999990009.535925. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 878.54K.