Prix de XBOOS aujourd'hui

Le prix de XBOOS (XBOOS) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.35 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XBOOS en USD est de $ 0 par XBOOS.

XBOOS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 38,586 et une offre en circulation de 9.75B XBOOS. Au cours des dernières 24 heures, XBOOS a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, XBOOS a varié de -- au cours de la dernière heure et de +6.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour XBOOS (XBOOS)

Capitalisation boursière $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Offre en circulation 9.75B 9.75B 9.75B Offre totale 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de XBOOS est de $ 38.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XBOOS est de 9.75B, avec une offre totale de 9750000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 38.59K.