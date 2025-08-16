Informations sur le prix de XDOG (XDOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00179619 Haut 24 h $ 0.00427988 Sommet historique $ 0.00427988 Prix le plus bas $ 0.00179619 Variation du prix (1 h) +5.09% Changement de prix (1J) +67.35% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de XDOG (XDOG) est de $0.00372311. Au cours des dernières 24 heures, XDOG a évolué entre un minimum de $ 0.00179619 et un maximum de $ 0.00427988, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XDOG est $ 0.00427988, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00179619.

En termes de performance à court terme, XDOG a évolué de +5.09% au cours de la dernière heure, +67.35% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XDOG (XDOG)

Capitalisation boursière $ 3.74M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.74M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de XDOG est de $ 3.74M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XDOG est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.74M.