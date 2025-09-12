Informations sur le prix de XDOGE (XDOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.60% Changement de prix (1J) -10.31% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de XDOGE (XDOGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, XDOGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XDOGE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XDOGE a évolué de +1.60% au cours de la dernière heure, -10.31% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XDOGE (XDOGE)

Capitalisation boursière $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Offre en circulation 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Offre totale 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

La capitalisation boursière actuelle de XDOGE est de $ 57.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XDOGE est de 420,000.00T, avec une offre totale de 4.2e+17. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 57.18K.