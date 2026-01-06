Prix de XEXAMAI aujourd'hui

Le prix de XEXAMAI (XEXAI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 25.32 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XEXAI en USD est de $ 0 par XEXAI.

XEXAMAI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,857.15 et une offre en circulation de 999.92M XEXAI. Au cours des dernières 24 heures, XEXAI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, XEXAI a varié de +3.92% au cours de la dernière heure et de -24.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour XEXAMAI (XEXAI)

Capitalisation boursière $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,920,754.385432 999,920,754.385432 999,920,754.385432

La capitalisation boursière actuelle de XEXAMAI est de $ 12.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XEXAI est de 999.92M, avec une offre totale de 999920754.385432. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.86K.