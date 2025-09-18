Qu'est-ce que XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization. The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address. Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG. Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded. All collected $OKB will be added to the liquidity pool. 50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity. Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur XFROG (XFROG) Combien vaut XFROG (XFROG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XFROG en USD est de 0.00002715 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de XFROG à USD ? $ 0.00002715 . Consultez le Le prix actuel de XFROG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de XFROG ? La capitalisation boursière de XFROG est de $ 5.70M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de XFROG ? L'offre en circulation de XFROG est de 210.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XFROG ? XFROG a atteint un prix ATH de 0.00003795 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XFROG ? XFROG a vu un prix ATL de 0.00002218 USD . Quel est le volume de trading de XFROG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XFROG est de -- USD . Est-ce que XFROG va augmenter cette année ? XFROG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XFROG pour une analyse plus approfondie.

