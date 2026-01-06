Prix de XGame aujourd'hui

Le prix de XGame (XGAME) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 10.60 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XGAME en USD est de $ 0 par XGAME.

XGame se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 307,355 et une offre en circulation de 375.34M XGAME. Au cours des dernières 24 heures, XGAME a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.053131, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, XGAME a varié de +0.35% au cours de la dernière heure et de +2.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour XGame (XGAME)

Capitalisation boursière $ 307.36K$ 307.36K $ 307.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 818.88K$ 818.88K $ 818.88K Offre en circulation 375.34M 375.34M 375.34M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

