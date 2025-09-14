Qu'est-ce que Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Xian (XIAN) Site officiel

Prévision de prix de Xian (USD)

Combien vaudra Xian (XIAN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Xian (XIAN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Xian.

Consultez la prévision de prix de Xian maintenant !

XIAN en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Xian (XIAN)

Comprendre la tokenomics de Xian (XIAN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XIAN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Xian (XIAN) Combien vaut Xian (XIAN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XIAN en USD est de 0.0088441 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de XIAN à USD ? $ 0.0088441 . Consultez le Le prix actuel de XIAN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Xian ? La capitalisation boursière de XIAN est de $ 152.98K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de XIAN ? L'offre en circulation de XIAN est de 17.30M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XIAN ? XIAN a atteint un prix ATH de 0.00915309 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XIAN ? XIAN a vu un prix ATL de 0.00864017 USD . Quel est le volume de trading de XIAN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XIAN est de -- USD . Est-ce que XIAN va augmenter cette année ? XIAN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XIAN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Xian (XIAN)