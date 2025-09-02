Informations sur le prix de XOE (XOE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.93% Changement de prix (1J) -15.48% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de XOE (XOE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, XOE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XOE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XOE a évolué de +0.93% au cours de la dernière heure, -15.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XOE (XOE)

Capitalisation boursière $ 169.23K$ 169.23K $ 169.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 207.33K$ 207.33K $ 207.33K Offre en circulation 816.26M 816.26M 816.26M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de XOE est de $ 169.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XOE est de 816.26M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 207.33K.