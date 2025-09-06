Prix de XOXNO (XOXNO)
+0.11%
+4.46%
-10.97%
-10.97%
Le prix en temps réel de XOXNO (XOXNO) est de $0.0217874. Au cours des dernières 24 heures, XOXNO a évolué entre un minimum de $ 0.02084853 et un maximum de $ 0.02181093, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XOXNO est $ 0.291313, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01632809.
En termes de performance à court terme, XOXNO a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, +4.46% sur 24 heures et de -10.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de XOXNO est de $ 1.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XOXNO est de 62.99M, avec une offre totale de 99944570.6380027. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.18M.
Aujourd'hui, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ +0.00093045.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ -0.0053377212.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ -0.0039738953.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ -0.00457669108634302.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00093045
|+4.46%
|30 jours
|$ -0.0053377212
|-24.49%
|60 jours
|$ -0.0039738953
|-18.23%
|90 jours
|$ -0.00457669108634302
|-17.35%
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem. xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us. XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra XOXNO (XOXNO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs XOXNO (XOXNO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour XOXNO.
Consultez la prévision de prix de XOXNO maintenant !
Comprendre la tokenomics de XOXNO (XOXNO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XOXNO !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-05 15:06:00
|Mises à jour de l'industrie
Aperçu des avoirs actuels institutionnels en Solana : Les avoirs totaux augmentent à 8,887 millions de coins, représentant 1,55% de l'offre totale actuelle de SOL
|09-05 12:39:00
|Mises à jour de l'industrie
Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en baisse de 1,8% en 24 heures, les altcoins largement en déclin
|09-05 02:06:00
|Mises à jour de l'industrie
Le volume de trading au comptant d'Ethereum sur les plateformes CEX dépasse celui de Bitcoin pour la première fois en sept ans en août
|09-04 17:54:00
|Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
|09-04 13:57:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
|09-04 10:38:00
|Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.