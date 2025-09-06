En savoir plus sur XOXNO

Logo de XOXNO

Prix de XOXNO (XOXNO)

Non listé

Prix en temps réel : 1 XOXNO à USD

$0.0217874
$0.0217874$0.0217874
+4.40%1D
USD
Graphique du prix de XOXNO (XOXNO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-06 09:30:47 (UTC+8)

Informations sur le prix de XOXNO (XOXNO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02084853
$ 0.02084853$ 0.02084853
Bas 24 h
$ 0.02181093
$ 0.02181093$ 0.02181093
Haut 24 h

$ 0.02084853
$ 0.02084853$ 0.02084853

$ 0.02181093
$ 0.02181093$ 0.02181093

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01632809
$ 0.01632809$ 0.01632809

+0.11%

+4.46%

-10.97%

-10.97%

Le prix en temps réel de XOXNO (XOXNO) est de $0.0217874. Au cours des dernières 24 heures, XOXNO a évolué entre un minimum de $ 0.02084853 et un maximum de $ 0.02181093, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XOXNO est $ 0.291313, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01632809.

En termes de performance à court terme, XOXNO a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, +4.46% sur 24 heures et de -10.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XOXNO (XOXNO)

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

62.99M
62.99M 62.99M

99,944,570.6380027
99,944,570.6380027 99,944,570.6380027

La capitalisation boursière actuelle de XOXNO est de $ 1.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XOXNO est de 62.99M, avec une offre totale de 99944570.6380027. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.18M.

Historique du prix de XOXNO (XOXNO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ +0.00093045.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ -0.0053377212.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ -0.0039738953.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de XOXNO en USD était de $ -0.00457669108634302.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00093045+4.46%
30 jours$ -0.0053377212-24.49%
60 jours$ -0.0039738953-18.23%
90 jours$ -0.00457669108634302-17.35%

Qu'est-ce que XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem. xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us. XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

Ressource de XOXNO (XOXNO)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de XOXNO (USD)

Combien vaudra XOXNO (XOXNO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs XOXNO (XOXNO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour XOXNO.

Consultez la prévision de prix de XOXNO maintenant !

XOXNO en devises locales

Tokenomics de XOXNO (XOXNO)

Comprendre la tokenomics de XOXNO (XOXNO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XOXNO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur XOXNO (XOXNO)

Combien vaut XOXNO (XOXNO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de XOXNO en USD est de 0.0217874 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de XOXNO à USD ?
Le prix actuel de XOXNO en USD est $ 0.0217874. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de XOXNO ?
La capitalisation boursière de XOXNO est de $ 1.37M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de XOXNO ?
L'offre en circulation de XOXNO est de 62.99M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XOXNO ?
XOXNO a atteint un prix ATH de 0.291313 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XOXNO ?
XOXNO a vu un prix ATL de 0.01632809 USD.
Quel est le volume de trading de XOXNO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XOXNO est de -- USD.
Est-ce que XOXNO va augmenter cette année ?
XOXNO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XOXNO pour une analyse plus approfondie.
