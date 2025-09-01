Qu'est-ce que Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.[](https://firstledger.net/token/rhT1NV9xSMLhUDwXaCfNhfVS4Vj8GRJxuZ/585250415452494F540000000000000000000000)[](https://www.geckoterminal.com/xrpl/pools/585250415452494F540000000000000000000000.rhT1NV9xSMLhUDwXaCfNhfVS4Vj8GRJxuZ_XRP)[](https://xrp.cafe/collection/the-patriots-club)

Combien vaut Xrpatriot (XRPATRIOT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XRPATRIOT en USD est de 0.129436 USD. Quelle est la capitalisation boursière de Xrpatriot ? La capitalisation boursière de XRPATRIOT est de $ 2.30M USD. Quelle est l'offre en circulation de XRPATRIOT ? L'offre en circulation de XRPATRIOT est de 17.76M USD. Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XRPATRIOT ? XRPATRIOT a atteint un prix ATH de 0.134464 USD. Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XRPATRIOT ? XRPATRIOT a vu un prix ATL de 0.129057 USD.

