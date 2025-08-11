Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de XVGBASE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de XVGBASE.

Le prix de XVGBASE (XVGBASE) est actuellement de 0.00014572 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.45M USD. Le prix de XVGBASE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de XVGBASE (XVGBASE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de XVGBASE en USD était de $ -0.000111682365222875.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de XVGBASE en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de XVGBASE en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de XVGBASE en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000111682365222875 -43.38% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de XVGBASE (XVGBASE)

Découvrez la dernière analyse de prix de XVGBASE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00014088$ 0.00014088 $ 0.00014088 Haut 24 h $ 0.0002574$ 0.0002574 $ 0.0002574 Sommet historique $ 0.0002596$ 0.0002596 $ 0.0002596 Variation du prix (1 h) +0.39% Changement de prix (1J) -43.38% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour XVGBASE (XVGBASE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :