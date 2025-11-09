Prix de Yachts Coin (YTC)
Le prix de Yachts Coin (YTC) en direct est actuellement de $ 0.00007411, avec une variation de 29.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YTC en USD est de $ 0.00007411 par YTC.
Yachts Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 73,743 et une offre en circulation de 999.91M YTC. Au cours des dernières 24 heures, YTC a été échangé entre $ 0.0000564 (plus bas) et $ 0.00007461 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01146773, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000564.
En termes de performance à court terme, YTC a varié de -0.35% au cours de la dernière heure et de -14.23% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Yachts Coin est de $ 73.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YTC est de 999.91M, avec une offre totale de 999905365.837744. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.74K.
-0.35%
+29.31%
-14.23%
-14.23%
Aujourd'hui, la variation du prix de Yachts Coin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Yachts Coin en USD était de $ -0.0000274767.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Yachts Coin en USD était de $ -0.0000599980.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Yachts Coin en USD était de $ -0.00004461812844198729.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+29.31%
|30 jours
|$ -0.0000274767
|-37.07%
|60 jours
|$ -0.0000599980
|-80.95%
|90 jours
|$ -0.00004461812844198729
|-37.58%
En 2040, le prix de Yachts Coin pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Yachtscoin (YTC) Project Overview
Launched in December 2024 by a boutique yacht brokerage company with 20 years of experience in the luxury yacht market, Yachtscoin (YTC) is a cryptocurrency designed to bridge the gap between the maritime industry and blockchain technology. The project focuses on facilitating seamless transactions within the yachting ecosystem, offering an efficient, secure, and transparent payment method for high-value maritime services and luxury yacht acquisitions.
Yachtscoin aims to address the specific needs of yacht owners, brokers, manufacturers, and service providers by streamlining payments for yacht purchases, charters, maintenance, and exclusive maritime experiences. Traditional payment methods in this industry often involve complex processes, high fees, and delays. YTC offers a blockchain-based alternative that ensures fast, low-cost, and borderless transactions, enhancing efficiency and security for all parties involved.
The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functionality to automate contractual agreements in yacht sales and charters. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risk, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC improves transactional transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their dealings.
Yachtscoin also aims to become a versatile tool for luxury lifestyle investments by enabling payments for related services such as marina fees, crew management, fuel provisioning, and yacht maintenance. The project is designed to support partnerships with yacht manufacturers, marinas, and service providers, further integrating YTC into the broader maritime economy.
The project’s website features information on the world’s top 10 largest yachts, reflecting Yachtscoin’s commitment to aligning with the luxury maritime sector. This content is intended to engage enthusiasts and investors interested in combining the world of luxury yachts with innovative blockchain solutions.
Yachtscoin is developed with scalability and security in mind to support the growing demand for digital transactions in high-value industries. It is built to integrate with existing payment infrastructures and offers straightforward wallet solutions for seamless adoption by individuals and businesses in the yachting market.
Future developments for Yachtscoin include expanding partnerships with global yacht dealers, integrating with NFT marketplaces for yacht-related digital assets, and developing exclusive membership programs offering premium yachting experiences.
Yachtscoin’s mission is to simplify and modernize financial operations within the luxury yachting industry by providing a secure, efficient, and user-friendly cryptocurrency tailored to the sector’s unique needs.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|11-08 07:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
|11-07 21:26:04
|Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
|11-07 01:12:41
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
|11-06 14:15:13
|Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
|11-06 11:42:30
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
|11-05 17:18:00
|Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Les plus fortes hausses crypto du jour
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.