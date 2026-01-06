CEXDEX+
Le prix de Yellow BNB 4 en direct est actuellement de 0.00003359 USD. La capitalisation boursière de YBNB est de 31,423 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de YBNB en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Yellow BNB 4 en direct est actuellement de 0.00003359 USD. La capitalisation boursière de YBNB est de 31,423 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de YBNB en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Prix en temps réel : 1 YBNB à USD

+21.90%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de Yellow BNB 4 (YBNB) en temps réel
Prix de Yellow BNB 4 aujourd'hui

Le prix de Yellow BNB 4 (YBNB) en direct est actuellement de $ 0.00003359, avec une variation de 21.97 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YBNB en USD est de $ 0.00003359 par YBNB.

Yellow BNB 4 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 31,423 et une offre en circulation de 935.94M YBNB. Au cours des dernières 24 heures, YBNB a été échangé entre $ 0.0000275 (plus bas) et $ 0.00003372 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00051843, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001883.

En termes de performance à court terme, YBNB a varié de -0.09% au cours de la dernière heure et de +61.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Yellow BNB 4 (YBNB)

La capitalisation boursière actuelle de Yellow BNB 4 est de $ 31.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YBNB est de 935.94M, avec une offre totale de 935940083.7865292. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.42K.

Historique du prix de Yellow BNB 4 en USD

Historique du prix de Yellow BNB 4 (YBNB) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Yellow BNB 4 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Yellow BNB 4 en USD était de $ -0.0000085266.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Yellow BNB 4 en USD était de $ -0.0000239368.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Yellow BNB 4 en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+21.97%
30 jours$ -0.0000085266-25.38%
60 jours$ -0.0000239368-71.26%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Yellow BNB 4

Prévision du prix de Yellow BNB 4 (YBNB) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de YBNB en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Yellow BNB 4 (YBNB) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Yellow BNB 4 pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix Yellow BNB 4 pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de YBNB pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Yellow BNB 4.

À propos de Yellow BNB 4

Quel est le prix actuel de Yellow BNB 4 ?

Yellow BNB 4 se négocie à $0.00003359, enregistrant une variation de prix de 21.97 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre reflète les prix en temps réel agrégés à partir des bourses mondiales.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il aux niveaux historiques ?

Le prix ATH de Yellow BNB 4 est de $0.00051843, tandis que le prix ATL est de $0.00001883. Comparer le prix actuel à ces niveaux peut aider les investisseurs à évaluer le potentiel à long terme et les cycles de croissance précédents.

Quelle est la valorisation globale de YBNB aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $31423, plaçant l'actif au rang #9149 parmi toutes les cryptomonnaies.

À quel point le marché de Yellow BNB 4 est-il actif ?

L'actif a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures, ce qui montre à quelle fréquence les traders interagissent avec YBNB.

Quelle est l'offre en circulation et pourquoi est-ce important ?

Avec 935940083.7865292 tokens actuellement en circulation, la dynamique de l'offre influence la rareté, les taux d'inflation et les tendances de valorisation à long terme.

Dans quelle catégorie se classe Yellow BNB 4 ?

Yellow BNB 4 fait partie de la classification BNB Chain Ecosystem,Meme, qui le regroupe avec d'autres actifs partageant des rôles similaires en termes d'utilité ou d'écosystème.

Comment -- influence-t-il la proposition de valeur de YBNB ?

Le fonctionnement sur le réseau -- permet à YBNB de tirer parti de vitesses de transaction spécifiques, de frais, de modèles de sécurité et de fonctionnalités de contrats intelligents, contribuant ainsi à son adoption globale.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Yellow BNB 4

Mises à jour importantes de l'industrie sur Yellow BNB 4 (YBNB)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur Yellow BNB 4

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.