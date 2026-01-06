Prix de Yellow BNB 4 aujourd'hui

Le prix de Yellow BNB 4 (YBNB) en direct est actuellement de $ 0.00003359, avec une variation de 21.97 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YBNB en USD est de $ 0.00003359 par YBNB.

Yellow BNB 4 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 31,423 et une offre en circulation de 935.94M YBNB. Au cours des dernières 24 heures, YBNB a été échangé entre $ 0.0000275 (plus bas) et $ 0.00003372 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00051843, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001883.

En termes de performance à court terme, YBNB a varié de -0.09% au cours de la dernière heure et de +61.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Yellow BNB 4 (YBNB)

Capitalisation boursière $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Offre en circulation 935.94M 935.94M 935.94M Offre totale 935,940,083.7865292 935,940,083.7865292 935,940,083.7865292

La capitalisation boursière actuelle de Yellow BNB 4 est de $ 31.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YBNB est de 935.94M, avec une offre totale de 935940083.7865292. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.42K.