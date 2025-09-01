Informations sur le prix de Yield Optimizer EUR (YOEUR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Bas 24 h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Haut 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Sommet historique $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Prix le plus bas $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +0.06% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Yield Optimizer EUR (YOEUR) est de $1.17. Au cours des dernières 24 heures, YOEUR a évolué entre un minimum de $ 1.15 et un maximum de $ 1.17, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YOEUR est $ 1.17, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.15.

En termes de performance à court terme, YOEUR a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +0.06% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Capitalisation boursière $ 100.35K$ 100.35K $ 100.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 100.35K$ 100.35K $ 100.35K Offre en circulation 86.07K 86.07K 86.07K Offre totale 86,071.0 86,071.0 86,071.0

La capitalisation boursière actuelle de Yield Optimizer EUR est de $ 100.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YOEUR est de 86.07K, avec une offre totale de 86071.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.35K.