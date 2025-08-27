Informations sur le prix de YLDS (YLDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.999978 $ 0.999978 $ 0.999978 Bas 24 h $ 0.999987 $ 0.999987 $ 0.999987 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.999978$ 0.999978 $ 0.999978 Haut 24 h $ 0.999987$ 0.999987 $ 0.999987 Sommet historique $ 0.999987$ 0.999987 $ 0.999987 Prix le plus bas $ 0.999978$ 0.999978 $ 0.999978 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de YLDS (YLDS) est de $0.999987. Au cours des dernières 24 heures, YLDS a évolué entre un minimum de $ 0.999978 et un maximum de $ 0.999987, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YLDS est $ 0.999987, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.999978.

En termes de performance à court terme, YLDS a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YLDS (YLDS)

Capitalisation boursière $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Offre en circulation 3.42M 3.42M 3.42M Offre totale 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

La capitalisation boursière actuelle de YLDS est de $ 3.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YLDS est de 3.42M, avec une offre totale de 3416159.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.42M.