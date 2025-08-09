Qu'est-ce que Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan. Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm. We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world. The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger. Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Yucky (YUCKY) Site officiel

Tokenomics de Yucky (YUCKY)

Comprendre la tokenomics de Yucky (YUCKY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YUCKY !