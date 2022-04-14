Tokenomics de Yummy (YUMMY)
Informations sur Yummy (YUMMY)
A unique token ecosystem that combines contract tax tokenomics with staking funds, a single token staking platform with includes stable asset staking (upcoming), and educational content to add value to all holders
Unlike other tax/reflect tokens, Yummy's ecosystem is not solely powered by token volume or price. It has a $1.3M Growth Fund that generates $2,000-$3,000 a day through staking yields that is utilized to buyback (creating daily buying pressure) and burn Yummy tokens (reducing supply)
To provide the opportunity for investors to earn passive income, Yummy has launched it's very own staking platform. The platform has a wide variety of single staking pools, vaults, partner pools, charity pools and several other options. Also the opportunity to stake stable assets.
YummyDog NFT's launched late 2021 to provide additional APR boosts for users staking on the platform.
Yummy has launched a stable coin known as the Yummy Dollar (YUSD) that will further fuel the Staking Ecosystem, increase daily Yummy buying pressure from the growth fund yield and gives investors a high APR stable asset staking option.
Since the inception of Yummy V2 contract the team bought back and burned approximately $4,000 a day in tokens. More than $605,000 (60B tokens) have been burned this way as well as a Mega-Burn of $1.5M (150B) of unclaimed tokens.
Over 58% of Yummy circulation has been burned since inception and supply will continue to be reduced weekly through strategic buy backs.
The entire team (including the CEO) are extremely active on Telegram and always around to answer questions.
Tokenomics et analyse de prix de Yummy (YUMMY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yummy (YUMMY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yummy (YUMMY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yummy (YUMMY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YUMMY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YUMMY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YUMMY, explorez le prix en direct du token YUMMY !
Prévision du prix de YUMMY
Vous voulez savoir dans quelle direction YUMMY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YUMMY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
